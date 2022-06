Durere fără margini | Patru buzoieni au murit pe însângeratul E85 Durere fara margini pentru familiile a patru buzoieni, morți astazi fara vina pe insangerata șosea europeana E85, in realitate un drum al morții și al indiferenței. In urma accidentului cumplit produs astazi pe DN2, la Sinești, in Ialomița , patru oameni și-au pierdut viața, iar alți cinci au fost grav raniți. Cercetarile la fața locului … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

