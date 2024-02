Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit joi seara in apropierea localitații Berteștii de Sus, județul Braila, la o cisterna care, din primele informații, transporta 40 de tone motorina. Șoferul a fost gasit carbonizat in cabina.

- ISU Braila anunta, joi seara, un incendiu la o cisterna intre Bertestii de Sus si Gura Ialomitei. ”Cisterna arde generalizat, posibil sa fie incarcata cu motorina”, a transmis ISU Braila. Pompierii intervin pentru lichidarea incendiului, iar traficul in zona este blocat.

- Un cumplit accident rutier a avut lco in aceasta dimineata pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta. Din primele informatii soferul unui autoturism Volkswagen inmatriculat in judetul Ialomita, care circula catre podul IPMC a pierdut controlul autoturismului in sensul giratoriu de la intersectia…

- Doi copii au murit, iar alte șase persoane au fost transportate la spital, in urma unui grav accident care a avut loc, marți seara, pe Drumul European 85 (E85), in județul Bacau. Potrivit polițiștilor, mașina implicata in accidentul de marți seara din Bacau, in care au murit doi copii, era echipata…

- Soferul si pasagerul au suferit leziuni, sunt constienti si au fost descarcerati. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 10 Brasov Buzau, la iesire din localitatea Bradet, judetul Covasna, un autoturism in care se aflau doua persoane s a rasturnat in afara…

- Un accident rutier intre o duba și un TIR s-a produs, joi, pe DN 7, in localitatea Bujoreni, judetul Valcea, a informat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. O duba a patruns pe contrasens și s-a ciocnit violent cu un TIR. Șoferul dubei a murit in urma impactului.

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului 1 de Pompieri Ploiesti au fost solicitati sa intervina pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta in cazul producerii unui accident rutier in comuna Paulesti. Potrivit ISU Prahova, la…

- Un șofer de TIR in varsta de 59 de ani și-a pierdut viața, joi de dimineața, in urma unui accident rutier urmat de incendiu, pe DN5. Tragedia s-a produs pe sensul de mers catre Giurgiu, in zona localitații Daia, scrie News.ro.Accidentul in care au fost implicate un TIR incarcat cu peleti si unul care…