După Transnistria, alt pericol în Republica Moldova: Autonomia Găgăuză, cu 98% la sută din locuitori pro-Rusia In contextul in care pe 28 februarie autoritațile de la Tiraspol ar urma sa ceara anexarea Transnistriei la Rusia, este posibil ca Putin sa incerce sa speculeze cu ajutorul serviciilor secrete și opțiunile pro-ruse ale locuitorilor din Autonomia Gagauza, din sudul Republicii Moldova, care sunt in procent de 98% pro-Rusia. Știrea care a provocat o serie de analize cu privire la o posibila inrautațire a situației din regiune este ca la congresul administrației separatiste din Transnistria, programat pe 28 februarie de liderul separatiștilor de la Tiraspol Vladimir Krasnoselski, Transnistria va cere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

