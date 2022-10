Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat va conduce Romania si dupa 2024, indiferent daca va fi in alianta cu PNL sau singur, a declarat, sambata, la Conferinta Judeteana de Alegeri a PSD Bacau, presedintele formatiunii, Marcel Ciolacu. „Daca vom avea maturitatea de a ne respecta ca si parteneri – si eu cred ca nu…

- „Avem o a doua mare tema – Ucraina si razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Rusia a trecut la un nou nivel de atac, sunt atacate tinte civile. Preponderent e o abordare pe care o dezavuam complet si vom condamna impreuna acest comportament al Rusiei. Suntem solidari cu Ucraina, vom continua…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, 17 octombrie, ca nu a existat o discutie privind schimbarea lui Vasile Dincu din functia de ministru al Apararii si a precizat ca i se pare absurd ca Dincu sa fie inlocuit dupa ce a afirmat ca un razboi se termina cu o negociere.„Eu am spus foarte…

- Ministrul PSD al Apararii, Vasile Dincu, a comentat, de la Bruxelles, faptul ca premierul Nicolae Ciuca il asteapta sa revina in tara pentru a discuta dupa ce a spus ca este nevoie de negocieri cu Rusia pentru ca razboiul din Ucraina sa ia sfarșit, a informat news.ro. „Nu inteleg deloc de ce aceasta…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca „refuza sa creada ca Romania nu va intra in spațiul Schengen”, referindu-se și la rolul jucat de Romania in tranzitul cerealelor din Ucraina. „Romania indeplinește de mult timp toate condițiile tehnice de aderare, iar conduita țarii noastre in gestionarea…

- Potrivit președintelui social-democraților, este foarte important ca in aceasta perioada "sa fim cu toții uniți și sa acționam pentru țara noastra". "In aceasta chestiune nu e loc de orgolii și rivalitați", a transmis Marcel Ciolacu, intr-un mesaj postat, vineri, pe Facebook. El a subliniat, in context,…

- Presedintele USR, Catalin Drula, impreuna cu Ludovic Orban, presedintele "Forta Dreptei", si Eugen Tomac, presedintele PMP, i-au solicitat premierului Nicolae Ciuca, printr-o scrisoare deschisa, sa refuze acordarea de vize turistice cetatenilor rusi si sa sustina o astfel de masura si la nivelul UE.…