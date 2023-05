Stiri pe aceeasi tema

- Unul din patru copii romani au sau au avut macar un parinte plecat la munca in strainatate Potrivit unui sondaj realizat de organizația Salvați Copiii, unul din patru copii din Romania a avut sau are cel puțin un parinte plecat la munca in strainatate. In cazul in care mama a fost cea care a plecat,…

- Lora și Ionuț Ghenu traiesc una dintre cele mai frumoase relații din showbiz-ul romanesc, iar cei doi sunt impreuna de mai bine de 8 ani. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și i-au surprins in timp ce mergeau la un restaurant din Capitala,…

- Agentii economici din Romania pun la dispozitie 49.766 locuri de munca, la nivel national, in timp ce angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani 230 de posturi, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Conform sursei citate,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 222 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 121 locuri de munca pentru: bucatar, manager departament, manager bucatarie, șofer de cisterna, brutar, patiser, muncitor in producția de crabi, muncitor…

- Saptamana de lucru de patru zile revine in atenția jucatorilor de pe piața muncii, intrucat cel mai mare experiment internațional in acest sens s-a incheiat de curand și a avut rezultate pozitive. In Marea Britanie, 92% dintre companiile care au testat formatul cu 4 zile lucrate in loc de 5, fara a…

- Județul din Romania unde muncește doar o treime din populație. Sunt 40.000 de oameni fara loc de munca In județul Botoșani, peste 65% din populație nu are serviciu și este intreținuta intr-o forma sau alta de statul roman. In plus, din randul botoșanenilor buni de munca, peste 40.000 nici macar nu s-au…

- Unul dintre cele mai șocante cazuri de abuz care au fost vreodata semnalate la adresa muncitorilor straini veniți sa lucreze in Romania a starnit revolta Patronatului Importatorilor de Forța de Munca, pentru care situația dezastruoasa a celor șase angajați din Sri Lanka este una de-a dreptul condamnabila.…

- Hermannstadt a pierdut apelul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) cu privire la depunctarea dictata in decembrie de Federația Romana de Fotbal. Astfel, sibienii nu vor recupera cele noua puncte pierdute in campionat. Dupa depunctare, FC Hermannstadt ocupa locul 12, cu 25 de puncte, la egalitate…