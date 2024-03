Stiri pe aceeasi tema

- Botoșani, cea mai mica pensie din Romania. Care este pensia medie și cați pensionari sunt in țara In ultimele trei luni ale anului 2023, pensia medie in Romania a inregistrat o creștere comparativ cu aceeași perioada din 2022. In paralel, numarul mediu de pensionari a inregistrat o scadere. Conform…

- Vodafone scumpește abonamentele. Mai exact, este vorba despre abonamentele business. Astfel ca, abonamentele la telefonia mobila, fixa și de internet pentru persoane juridice se vor scumpi cu 8% pentru serviciile activate sau pentru care contractele au fost reinnoite dupa data de 15 iunie 2023. Masura…

- Sondajului trimestrial realizat de Institutul Național de Statistica (INS) arata estimarile managerilor din Romania, privind prețurile din retail și locurile de munca din anumite sectoare de activitate, pentru primele luni ale anului 2024.

- Anul 2023 s-a incheiat cu mai mulți angajați și contracte de munca, in total cu 6,67 milioane de contracte de munca in luna noiembrie 2023, in comparație cu 2022, cand erau 6,57 milioane de contracte de munca, potrivit datelor transmise de Inspecția Muncii. Numarul de contracte de munca din Romania…

- Rata șomajului in Alba. Localitatea care nu are niciun șomer. Cate persoane sunt inregistrate fara loc de munca, in județ Rata șomajului in Alba a crescut spre finalul anului 2023. Sunt peste 5.500 de șomeri, insa doar aproape 1.500 dintre ei sunt indemnizați. Majoritatea șomerilor sunt din mediul rural.…

- Numarul mediu de pensionari a fost, in trimestrul III 2023, de 4,979 milioane de persoane, in crestere cu o mie de persoane fata de trimestrul II 2023, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Pensia medie lunara a fost de 2.117 lei, in creṣtere cu 0,4% faṭa de trimestrul…

- Numarul mediu de pensionari a fost, in trimestrul III 2023, de 4,979 milioane de persoane, in crestere cu o mie de persoane fata de trimestrul II 2023, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Pensia medie lunara a fost de 2.117 lei, in creṣtere cu 0,4% faṭa de trimestrul…