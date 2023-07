Dupa listarea de succes, Hidroelectrica intră pe radarele investitorilor internaționali Actiunile Hidroelectrica ( H2O ) vor fi incluse, din 19 iulie, in indicii FTSE Global All-World Index, FTSE Global Large Cap Index si FTSE Emerging Index, conform anuntului FTSE . Totodata, actiunile producatorului de energie regenerabila vor fi incluse si in indicii MSCI Frontier si MSCI Romania, ai furnizorului global de indici MSCI. Hidroelectrica va fi inclusa efectiv in indicii MSCI incepand cu data de 26 iulie 2023, conform anuntului furnizorului global de indici. Aceasta este prima data cand o companie nou listata la BVB este inclusa dupa prima zi de tranzactionare ai celor doi furnizori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

