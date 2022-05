Dupa cum spuneam :”Se strange latul nea primaru de la 3 Robert Negoita”

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, are, oficial, calitatea de suspect de omor din culpa in dosarul de cercetare penala privind accidentul de munca de la Biblioteca Naționala. Informația a fost confirmata de surse judiciare pentru ziarul on line Buletin de București. Edilul a fost citat azi, in fața…

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a declarat, vineri, la iesirea din sediul DNA, ca i s-a adus la cunostinta calitatea de suspect intr-un dosar deschis la inceputul anului trecut. ‘La sediul DNA mi s-a adus la cunostinta calitatea de suspect. Mi s-a adus la cunostinta cauza…

- Primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone a povestit vineri cum a fost ridicat de pe Aeroportul Otopeni. „La sediul DNA mi a fost adusa la cunoștința calitatea de suspect”, a spus Piedone, care a adaugat ca Daniel Florea a fost denunțatorul in acest dosar. Fii la curent cu cele mai noi…

- Decizie in cazul lui Fulgy! Tribunalul a luat o hotarare in ceea ce il privește pe controversatul cantareț. Tanarul este acuzat ca a talharit un jurnalist. Magistrații au ajuns la o concluzie in dreptul evenimentului care s-a petrecut anul trecut. ,,Admite propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Surse judiciare afirma pentru STIRIPESURSE ca Alexandru Scurtu, șeful SIAS, ar urma sa fie audiat in calitate de suspect pentru lipsa intervenției din cazul Onesti, la sediul Parchetului instanței supreme. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, este urmarit penal de procurorii anticorupție pentru abuz in serviciu și instigare la abuz in serviciu, intr-un dosar in care sunt vizați alți foști și actuali șefi din primarie, arata un comunicat DNA, prezentat de Realitatea Plus.Dosarul de corupție este legat…