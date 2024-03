Stiri pe aceeasi tema

- "????????????????????̆???????????? ???????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????̆???????????? ???????????????????????????????????????? ???? Primarul Sectorului 1 NU a trimis bugetul local catre autoritațile competente (Ministerul de Finanțe și Trezorerie) deși hotararea…

- "????????????????????̆???????????? ???????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????̆???????????? ???????????????????????????????????????? ???? Primarul Sectorului 1 NU a trimis bugetul local catre autoritațile competente (Ministerul de Finanțe și Trezorerie) deși hotararea…

- Primarul Sectorului 1 din Capitala, Clotilde Armand, a anunțat joi, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca registratura și serviciile publice se vor inchide, iar instituția nu mai are internet și paza, edilul spunand ca blocajul se datoreaza consilierilor PNL și PSD care nu au votat bugetul instituției.…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a transmis in weekend ca patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio si Il Locale au ridicat constructii fara autorizatie in Parcul Herastrau și ca au 72 de ore sa le demoleze. Primarul general Nicușor Dan a afirmat ca nu este de…

- Dinu Gheorghe, liderul de grup al consilierilor locali PNL din Primaria Sector 1, a declarat miercuri, 7 februarie, pentru Libertatea, ca a fost „o gluma nefericita”, care insa nu o viza pe Clotilde Armand.„Imi cer scuze pentru limbajul folosit, nu ma caracterizeaza. Era o discuție privata, ședința…

- Un consilier local al PNL a injurat-o pe primarița Sectorului 1 chiar in ședința Consiliului Local al Primariei. Consilierul PNL uitase microfonul deschis și se amuza impreuna cu colegii de partid pe seama ”glumelor sale”, spunand ”Vrem sa o f…m pe ma-ta!”. Informația a fost facuta public de Clotilde…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, acuza PSD-PNL de harțuire politica, prin intermediul Curții de Conturi. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declanșat o polemica aprinsa pe rețelele de socializare, acuzand „alianța neocomuniștilor și Bratienilor ca incearca sa distruga tot ce sta in cale”.…