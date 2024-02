Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii din Europa, inclusiv din Romania, au desfașurat acțiuni de protest, solicitand inclusiv scutirea acesta de la normele privind terenurile lasate in parloaga.Astfel, in loc sa pastreze terenurile lasate in parloaga sau sa pastreze elemente neproductive pe 4% din terenul lor arabil, fermierii…

- Comisia Europeana a adoptat oficial un regulament care acorda agricultorilor europeni o scutire partiala de la regula conditionalitatii privind terenurile lasate in parloaga, transmite Executivul.

- In cadrul noii Politici Agricole Comune (PAC), care a intrat in vigoare la inceputul anului 2023, ajutoarele platite agricultorilor sunt conditionate intr-o masura mai mare de respectarea unor criterii de mediu, printre care se numara obligatia, pentru exploatatiile agricole de peste 10 ha, de a lasa…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare AAC solicita autoritatilor sa intreprinda toate demersurile posibile pentru a convinge Comisia Europeana si statele membre sa sustina masurile de comert pentru produsele agricole din Ucraina si acordarea derogarii in 2024 de la standardele 7 si 8 privind bunele…

- Cinci state membre UE din Europa de Est, printre care si Romania, cer Comisiei Europene sa introduca taxe de import pentru cerealele din Ucraina, citand concurenta incorecta creata de aceste cereale, a anuntat luni Ministerul ungar al Agriculturii, transmite Reuters. Intr-un comunicat de presa, Ministerul…

- „Parteneriatul Guvern – Sector Privat – Mediu Asociativ este dator sa stabileasca acum, de comun acord, un plan de actiune pentru rezolvarea dificultatilor economico-financiare actuale grave si urgente ale fermierilor, sa fundamenteze si sa operationalizeze programe sistemice, care sa urmareasca interesele…

- Un protest spontan al fermierilor a avut loc miercuri dimineața, 10 ianuarie, in mai multe județe din țara, inclusiv in județul Satu Mare la Carei, unde oamenii au ieșit cu utilajele pe camp. Ei sunt nemulțumiți de reducerea subvențiilor și de alte probleme. La protestele naționale s-au alaturat și…