- Comisia Europeana propunea reducerea cu 50 % a utilizarii pesticidelor chimice și a riscului aferent acestora pana in 2030. Aceasta masura a inflamat fermierii din intreaga Europa și a fost unul dintre motivele protestelor de amploare din mai multe țari.Ursula von der Leyen da puternic inapoi și…

- ”Așa cum i-am solicitat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o scrisoare co-semnata cu președintele Grupului PPE, Manfred Weber, și de alți colegi din grup, Comisia a venit astazi cu propuneri de protejare a fermierilor și sectorului agricol din Romania și din Europa, in paralel…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan i-a cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o scrisoare, un mai mare sprijin pentru fermierii din Romania și din Uniunea Europeana, in paralel cu continuarea ajutorului acordat Ucrainei.

- Dan Motreanu și Daniel Buda, europarlamentarii PNL și membri ai grupului PPE, sunt de parere ca Uniunea Europeana trebuie sa ia urgent masuri suplimentare pentru sprijinirea fermierilor. “Am solicitat Comisiei Europene, impreuna cu colegul meu Daniel Buda, creșterea bugetului rezervei de criza a Politicii…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, 17 ianuarie, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, ca va demara un proiect privind reformarea Uniunii Europene și pregatirea pentru o „Uniune compusa din peste 30 de state membre”, a relatat Calea Europeana. In prezent,…

- „Am fost prea optimiști cand a venit vorba de producția in masa și probabil am fost prea increzatori ca tot ce am comandat sa și vina la timp”, declara Ursula von der Leyen, in februarie 2021, relateaza Realitatea PLUS. Asta declara Ursula la trei luni dupa ce a plasat comenzile uriașe catre Pfizer…

