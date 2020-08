Stiri pe aceeasi tema

- Magistrala M5 de metrou va fi data in trafic cu calatori dupa ce vor fi realizate toate testele dinamice, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, mentionand ca isi doreste ca acest lucru sa se intample in luna septembrie. "In 22 iunie cand am…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa intalnirea cu premierul si cu mai multi ministri, ca au discutat despre modalitatile prin care Romania sa poata valorifica cele 80 de miliarde de euro de la CE. ”Facem prioritate 0 din investitiile in infrastructura”, a spus presedintele. ”Am avut…

- Recent, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, le-a cerut scuze bucurestenilor, in numele celor 17 ministri ai Transporturilor, pentru faptul ca Magistrala M5 nu va fi gata la data de 30 iunie, precizand ca problemele sunt la centrala de ventilatie si la statia de pompare a apei din infiltratii.…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC), Gabriel Mocanu a indeplinit, pana la momentul numirii sale, functia de director al Directiei Infrastructura si Sisteme Informatice, avand o experienta de peste 25 de ani la Metrorex."Asa cum…

- Metroul din Drumul Taberei a fost amanat din nou, dupa mai bine de 7 ani de construcții. In ultimul anunț privind inaugurarea Magistralei M5 de metrou, autoritațile au promis ca linia va fi gata din 30 iunie 2020. Termenul nu va fi respectat, așa ca ministrul Transporturilor și-a cerut scuze bucureștenilor…

- Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata nici la 30 iunie, dupa 7 ani de lucrari. Ministrul Transporturilor cere scuze in numele celor 17 ministri din aceasta perioada Moment istoric in Bucuresti. Au inceput testele cu trenul pe prima linie de metrou construita dupa 1989, in Romania, magistrala 5 din…

- Saptamana trecuta, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a dezvaluit ca a purtat discuții atat cu premierul Ludovic Orban, cat și cu ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, respectiv ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, privind metroul clujean.

- Lucrarile la metroul din Drumul Taberei nu vor fi receptionate la sfarsitul lunii iunie. Deși ultimul termen de finalizare a lucrarilor pentru Magistrala 5 era finalul lunii iunie, Metrorex mai are nevoie de 1.000 de angajati pentru a termina lucrarile.