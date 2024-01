Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini cu noul metrou din București! Un angajat al Metrorex a dezvaluit, pe rețelele de socializare, primele fotografii cu trenul Alstom Metropolis, noua garnitura de metrou care va circula in Capitala. Trenul ar fi trebuit sa fie deja livrat din vara lui 2022, dar constructorul…

- Anunțat de FCSB pe 12 ianuarie, fundașul dreapta Nana Anwti (23 de ani) a ajuns abia azi la București. Ghanezul a oferit o scurta declarație pe Aeroportul Otopeni. Al treilea transfer facut de FCSB a ajuns azi in Romania. Din cauza aspectelor juridice, Antwi a avut probleme cu viza astfel ca nu a putut…

- „Japonia este interesata de dezvoltarea reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR) si de construirea magistralei 6 de metrou din Bucuresti, pana la aeroportul «Henri Coanda» din Otopeni”, a spus Nicolae Ciuca. Aceasta veste vine dupa ce presedintele Senatului a avut, marti, o intrevedere cu ambasadorul…

- Presedintele Senatului Nicolae Ciuca a avut, marti, o intrevedere cu ambasadorul Japoniei in Romania Hiroshi Ueda, care isi incheie mandatul sau la Bucuresti. Liderul PNL a subliniat ca legaturile bilaterale s-au intensificat considerabil, in ultimul an, in zona economica, dar si pe partea politica,…

- Un barbat din București a șocat pe toata lumea, dupa ce a dat dovada de un teribilism care i-a pus viața in pericol. S-a urcat pe tamponul metroului, in timp circula cu 80 km/h și s-a filmat. Avea in mana o sticla de alcool. Cazul a pus in alerta autoritațile.

- Un document semnat de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, arata ce se intampla cu contractul de 103,2 milioane de euro semnat cu Alstom pentru livrarea a 13 trenuri catre Metrorex. Compania Alstom i-a transmis ministrului Sorin Grindeanu ca livrarea trenurilor de metrou catre Metrorex se va…

- Edilul Primariei Sector 4 dn Capitala, iși invita locuitorii la deschiderea oficiala a celei mai noi stații de metrou, ”Tudor Arghezi”, de altfel o premiera, fiind construita in totalitate de PS4, și nu de Metrorex.”Tudor Arghezi” este stația de metrou care va fi operaționala de miercuri. Stația de…

- Romanii au parte de o noua stație de metrou. Aceasta se numește Tudor Arghezi și va circula pe Magistrala M2 Berceni-Pipera. La ce ora se deschide statia de metrou Tudor Arghezi, pe 15 noiembrie? Evenimentul va avea loc miercuri, 15 noiembrie, conform Primariei Sectorului 4. Noua stație de metrou Tudor…