Stiri pe aceeasi tema

- Meszaros Zsombor, criminalul care a evadat ieri, pe data de 10 martie 2024, de sub escorta, a fost prins in Ordea. Iata ce pedeapsa va primi ucigașul care a fugit din București in urma cu doar o zi!

- Meszaros Zsombor a reușit sa evadeze fara catușe, la scurt timp dupa ce parasise o clinica in zona Obor The post CAPTURAT IN ORADEA Criminalul periculos evadat din Penitenciarul Rahova first appeared on Informatia Zilei .

- Barbatul care a pus pe jar polițiștii din Capitala, dar nu numai – dupa ce a evadat de sub escorta, marți, in București – a fost prins. Deținutul condamnat la 18 ani pentru omor a fost prins la sute de kilometri de Capitala, la Oradea. Informația a fost aflata miercuri dimineața, 10 aprilie. Barbatul…

- Temutul criminal Meszaros Zsombor, care a reușit sa fuga dintr-o duba aflata in fața unei clinici medicale din sectorul 2 al Capitalei, a fost prins. Individul, care a evadat marți, in jurul orei 15:00, a fost capturat, miercuri, in Oradea, județul Bihor. Citește și: Judecatoare filmata in timp ce se…

- Criminalul care a evadat dintr-o ambulanța, in București, a fost prins. A reușit sa ajunga aproape de casa, la Oradea. El a fost recunoscut pe strada de un barbat care a sunat imediat la poliție. Meszaros Zsombor planuia sa fuga din Romania, de aceea se dusese la Oradea, ca sa incerce sa treaca ilegal…

- Criminalul care a evadat dintr-o ambulanța, in București, a fost prins. A reușit sa ajunga aproape de casa, la Oradea. El a fost recunoscut pe strada de un barbat care a sunat imediat la poliție. Meszaros Zsombor planuia sa fuga din Romania, de aceea se dusese la Oradea, ca sa incerce sa treaca ilegal…

- Criminalul care a evadat dintr-o ambulanța, in București, a fost prins. A reușit sa ajunga aproape de casa, la Oradea. El a fost recunoscut pe strada de un barbat care a sunat imediat la poliție. El planuia sa fuga din Romania, de aceea se dusese la Oradea, ca sa incerce sa treaca ilegal frontiera.…

- Dupa o jumatate de zi de cautari, criminalul care a evadat dintr-o ambulanța, in București, a fost prins. A reușit sa ajunga aproape de casa, la Oradea. El a fost recunoscut, pe strada, de un barbat care a sunat imediat la poliție.