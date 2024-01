Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 27 decembrie 2023, sezonul 6 al emisiunii „America Express-Drumul Soarelui” și-a desemnat caștigatorii. Competiția de la Antena 1, care s-a desfașurat in Columbia, Ecuador și Argentina, a fost caștigata de Laura Giurcanu și Sanziana Negru. Echipa fetelor a caștigat marele premiu de 30.000…

- In 2023, America Latina s-a indepartat, odata cu recenta victorie a lui Javier Milei la alegerile prezidentiale din Argentina, de tendinta politica de intoarcere catre stanga ce s-a manifestat in ultimii doi ani la guvernele din regiune, cum au fost cazurile Chile, Brazilia, Columbia, Peru si Honduras,…

- Aventura ”America Express” a meritat pentru Alexia și Aris Eram, odraslele Andreei Esca care s-au ales de pe urma cursei televizate cu o mica avere. Banii pe care i-a caștigat Alexia Eram in aventura sud americana nu au stat prea mult in conturile sale. Primul drum facut de cum s-a intors in țara, a…

- Catalin Botezatu a primit de- lungul timpului propuneri de a aparea in cele mai urmarite show-uri de televiziune de la Antena 1 și de la Pro TV. A refuzat insa sa participe și la „America Express”, dar și la „Survivor Romania” din motive medicale. Pana acum, multe vedete au spus da reality-show-urilor…

- Cornelia și Lupu Rednic puteau forma una dintre echipele care se intrec acum la „America Express”, sezonul 6, emisiune difuzata la Pro TV. Intr-un interviu pentru Impact, ei au dezvaluit ca au fost sunați de producatori, dar au refuzat propunerea. „America Express”, sezonul 6, care e difuzat acum la…

- Mihai Morar a primit in urma cu cațiva ani propunerea de a participa la „America Express”. Atunci a refuzat, insa acum recunoaște ca e tentat sa plece in marea aventura. „America Express”, sezonul 6 e difuzat acum la Antena 1. Concurenții au pornit in experiența vieții lor in Columbia, ajung apoi in…