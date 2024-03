Primaria Timișoara a anunțat ca va finaliza, in perioada urmatoare, amenajarea unui nou parc in Zona Lunei. Ultimul parc nou din Timișoara a fost Parcul Uzinei, inaugurat in 2009. Proiectul este realizat cu finanțare de la bugetul local, prin mecanismul de bugetare participativa, depus in campania din 2023. Cetațeniidin Zona Lunei s-au mobilizat și au ... The post Se face un nou parc in Timișoara, in Zona Lunei/FOTO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .