Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis definitiv ca Tribunalul Prahova este instanta competenta sa judece dosarul familiei Cosma. Decizia vine dupa ce dosarul s-a plimbat aproape opt luni intre Tribunalul Prahova si Instanta suprema, cele doua instante sustinand ca nu au competenta sa judece…

- Decizia vine dupa ce dosarul s-a plimbat aproape opt luni intre Tribunalul Prahova si Instanta suprema, cele doua instante sustinand ca nu au competenta sa judece acest caz. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis definitiv ca Tribunalul Prahova este instanta competenta sa judece dosarul…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut decizia Consiliului Superior al Magistraturii prin care judecatorul Cristi Danilet de la Tribunalul Cluj a fost sanctionat disciplinar in anul 2019 pentru un mesaj postat pe Facebook. Instanta suprema a respins contestatia…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va analiza zilele acestea dosarul in care un judecator din cadrul Curtii de Apel Bucuresti a fost reclamat ca urmare a activitatii sale pe reteaua de socializare Facebook. Mai precis, magistratul ar fi dat like uri la diferite postari eminamente ale unor…

- Urmare a informatiilor aparute in spatiul public referitoare la decizia de renuntare la urmarirea penala in dosarul publicarii protocolului clasificat SRI PICCJ , Biroul de Informare si Relatii Publice aduce la cunostinta urmatoarele:Prin adresa si referatul din 11.09.2018, Parchetul de pe langa Inalta…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis, joi, ca refuzul imbarcarii in avion a unui pasager pentru motivul ca acesta ar fi prezentat documente de calatorie pretins necorespunzatoare nu priveaza, in sine, pasagerul de protectia prevazuta de Regulamentul in materie de compensare si de asistenta…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost achitat de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie. Acesta a facut parte dintr-un dosar in care a fost judecat pentru ca ar fi obtinut ilegal fonduri europene. Decizia magistratilor este una definitiva. Instanta a considerat ca fapta nu exista. Arhiepiscopul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a amanat, ieri, dosarul in care o avocata din Baroul Constanta este acuzata de a sustras un dosar din incinta Arhivei Civile a Judecatoriei Constanta. Noul termen al procesului a fost stabilit pentru data de 24 iunie.In prima instanta, avocata a primit…