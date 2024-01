Stiri pe aceeasi tema

- Judecarea fostului ministru al Mediului Costel Alexe in dosarul de mare corupție, in care demnitarul a cerut drept șpaga zeci de tone de tabla pentru lucrarile de la casa personala, poate incepe. Practic se intra in linie dreapta, dupa validarea definitiva a probelor și a anchetei de catre judecatorii…

- Președintele CJ Iași, Costel Alexe, a fost trimis, astazi, in judecata in dosarul Tabla, dupa ce magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție au respins ultimele contestații depuse de acesta la dosar. Detaliaza Constantin Mihai: Costel Alexe, astazi președinte al Consiliului Județean Iași, este…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a anunțat, vineri, ca a sesizat Parchetul General in legatura cu cu o posibila savarșire de catre președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a infracțiunii de fals in declarații. „Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la existenta unor indicii referitoare la posibila savarsire de catre ALEXE COSTEL, fost Ministru al mediului, apelor si padurilor a infractiunii de fals in declaratii prevazuta de art. 326…

- Costel Alexe, fostul ministru al Mediului, Apelor și Padurilor a intrat in vizorul procurorilor. Agenția Naționala de Integritate a sesizat in cazul acestuia Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.

- Costel Alexe, fostul ministru al Mediului, actualmente președinte al Consiliului Judetean (CJ) Iasi, a intrat in atenția ANI. Agentia Nationala de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (Parchetul General) in cazul lui Alexe. Sesizarea vizeaza posibila…

- „Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila savarșire de catre ALEXE COSTEL, fost Ministru al mediului, apelor și padurilor a infracțiunii de fals in declarații prevazuta de art. 326…

- Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție pentru „indicii referitoare la posibila savarșire” de catre fostul ministru PNL al Mediului, Costel Alexe, a infracțiunii de fals in declarații, se arata in comunicatul instituției.Mai precis, Costel…