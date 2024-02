In lumea cinematografiei, exista momente care te lasa fara cuvinte, scene atat de indraznețe incat par sa fi fost deja incrustate in canoanele imaginilor in mișcare. In Dune: Partea a Doua, regizorul Denis Villeneuve ne ofera exact astfel de momente, scene care iți taie respirația și te transporta intr-o calatorie epica și captivanta. Recenta premiera de la Londra starnește un imens val de aplauze și aclamații. The Independent recenzeaza pelicula cu entuziasm. Și ne face sa privim cu nerabdare spre premiera romaneasca a filmului. Aceasta se va petrece pe 1 martie . In aceasta continuare a filmului,…