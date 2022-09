Stiri pe aceeasi tema

- SUPARAT… Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, a avut o ieșire extrem de nervoasa in timpul ședinței de Consiliu Județean de marți, cand la punctul doi de pe ordinea de zi s-a discutat despre utilitatea proiectului prin care ar urma sa se extinda rețeaua de apa și canalizare in toate…

- IȘI BAGA… COADA… Buna ințelegere dintre consilierii PSD și cei PNL din CLM Barlad a inceput sa scarție! Modul batjocoritor in care primarul Dumitru Boroș aranjeaza ședințele extraordinare, deranjeaza cumplit in special consilierii PSD, care, deși sunt teoretic la “butoane” cu PNL in conducerea centrala…

- O puternica explozie a zguduit, in aceasta dimineata, un bloc din Piatra Neamt, in deflagratie fiind ranit un octogenar. O acumulare de gaze a fost cauza. O explozie, care s-a produs in dimineata zilei de astazi, 28 iulie 2022, intr-un bloc de pe strada Aleea Tiparului, din Piatra Neamt, a determinat…

- Cei mai mulți oameni practica blackjack pe mize mici, de dragul distracției, avand in vedere ca acesta este unul dintre cele mai populare jocuri de carți din lume, fiind recunoscut la nivel mondial. Exista insa și cazurile unor persoane care joaca pe sume mult mai mari. Acestea sunt insa excepții, deoarece…

- ACTUALIZARE 12:10 Avionul de transport ucrainean care s-a prabușit sambata noapte in apropiere de orașul Kavala, nordul Greciei, cara muniție din Serbia cu destinația Bangladesh, au declarat duminica autoritațile sarbești, transmite Reuters. O sursa cu rang inalt din cadrul comisiei de reglementare…

- Localnicii și turiștii din mai multe orașe și sate din Franța, Spania și Grecia au fugit din calea incendiilor provocate de temperaturile foarte ridicate cu care Europa se confrunta in aceasta perioada și de vantul care a batut cu putere și a impraștiat flacarile cu repeziciune, scrie BBC. Peste 10.000…

- AUTODENUNȚ… Lui Dumitru Buzatu i s-a urcat puterea la cap, iar un exemplu elocvent este modul in care acesta s-a implicat personal intr-o licitație de atribuire a traseelor de transport in comun din județ. Acesta in decembie anul trecut a stabilit impreuna cu majoritatea din CJ Vaslui, modul in care…

- GOSPODARIE… Consilierii locali ai municipiului Huși se intrunesc marți, 12 iulie, pentru a actualiza creditele de angajament pentru acțiunile multianuale ale bugetului local, in privința catora proiecte importante pentru oraș. Este vorba despre realizarea infrastructurii stradale in cartierele Dric…