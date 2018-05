Stiri pe aceeasi tema

- Zile libere 2018. Ce semnifica Rusaliile si cand sunt in calendarul ortodox. Pogorarea Sfantului Duh, Cincizecimea, Duminica Mare si Mosii de vara, sub totate aceste denumiri regasim o singura sarbatoare, Rusaliile.

- Tradiții și superstiții in Saptamana Neagra. Urmatoarele șapte zile se spune ca sunt ale morților. In prima zi din Saptamana Neagra este celebrat Paștele Blajinilor, o sarbatoare supusa numeroaselor interdicții care ar avea legatura cu moartea. De maine incepe Saptamana Neagra. Din batrani se spune…

- Duminica Tomii se sarbatorește azi, 15 aprilie și marcheaza prima duminica dupa Paște, ziua care incheie Saptamana Luminata si care poarta numele Apostolului Toma, cel necredincios. In calendarul popular, ziua de astazi este dedicata pomenirii sufletelor mortilor. Ca traditie, in Banat, trimit pachete…

- In prima duminica de dupa Paști, creștinii ortodocși sarbatoresc Duminica Sfantului Apostol Toma. A fost unul dintre cei doisprezece apostoli. Numele sau apare inainte de plecarea lui Iisus in Betania și la Cina cea de Taina. Dupa inalțarea la cer a Domnului, Sfantul Toma a propovaduit creștinismul…

- Saptamana Luminata este prima saptamana dupa duminica de Paște și este o perioada in care se considera ca Cerurile sunt deschise, rugaciunile sunt auzite mai ușor, iar cei care mor acum ajung direct in Rai și nu mai trec prin Judecata de Apoi. Saptamana Luminata, de asemenea, este o perioada incarcata…

- Sarbatorile Pascale reprezinta cea mai importanta sarbatoare a crestinatatii si, bineinteles, cea mai asteptata. Oamenii de pretutindeni, altminteri atat de indepartati unii de altii prin asezare geografica, natie, rasa, limba, cultura si traditii, devin un tot unitar in aceasta perioada si impartasesc…

- In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, la care s-a instituit Taina Impartasaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda. In seara acestei zile, crestinii merg la Denia celor 12 Evanghelii. Joia…

- Rusaliile, in calendarul ortodox, va cadea duminica, 27 mai, si luni, 28 mai, cand romanii au o zi libera legala. In aceeași saptamana, vineri, romanii au din nou liber pentru ziua de 1 iunie. Astfel, daca autoritațile vor lua o decizie in acest sens, romanii ar putea avea o vacanța de 9 zile.…