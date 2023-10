„Dați-i cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu!” (Mt 22,15-21) In fragmentul evanghelic din aceasta duminica Isus le raspunde fariseilor la o intrebare care ne poate aparea adesea și noua in minte: „Este permis sau nu a da tribuit cezarului?” Noi ne-am putea intreba: „Care trebuie sa […] Articolul Duminica a XXIX-a din Timpul de Peste An (A) apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .