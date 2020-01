† DUMINICA a III-a de peste an Episodul citit in duminica a III-a de peste an ne relateaza primele gesturi si cuvinte ale lui Isus, gesturi si cuvinte de o importanta fundamentala. Intr-adevar, episodul nostru este marcat de dorinta lui Isus de a merge catre Natiunile pagane, mai precis de a parasi desertul in care s-a constituit poporul lui Israel pentru a […] Articolul † DUMINICA a III-a de peste an apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

