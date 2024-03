Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, a fost inaugurata noua telecabina care faciliteaza accesul la Cetatea Devei. Telecabina are o capacitate de 30 de locuri, iar tarifele pentru o calatorie dus-intors sunt de 20 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii și pensionari. „Noul ascensor are o capacitate de 30 de persoane.…

- Astazi, 29 martie 2024, Telecabina care faciliteaza accesul in Cetatea Deva a fost pusa in funcțiune și este disponibila pentru cei care viziteaza monumentul istoric. Noul ascensor are o capacitate de 30 de persoane. Investiția a presupus: modernizarea instalației de transport inclinat, a…

- Primaria Marașești are in derulare un proiect ce prevede proiectare și execuție de lucrari pentru proiectul de investiții „Construirea de locuințe pentru tineri in orașul Marașești, județul Vrancea“. In cadrul acestui proiect vor fi construite 32 de locuințe. „Investiția propusa vizeaza construirea…

- Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Coridor ecologic Valea Castailor” a fost finalizat, astfel ca Primaria Bistrița vrea sa acceseze fonduri europene prin Programul Regional Nord-Vest pentru a duce la capat acest proiect. Investiția pentru crearea unui coridor ecologic pe cursul…

- Astazi, in cadrul unei conferințe de presa desfașurate la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost prezentate principalele date privind activitatea desfașurata de polițiștii vranceni pe parcursul anului trecut. Au fost prezentate rezultatele pe domenii de activitate, detalii fiind…

- Primaria Craiova face primii pași in proiectul de amenajare a Parcului Cernele. Dupa ce a aprobat la buget banii necesari primelor demersuri, 30.000 de lei, primaria a eliberat recent certificat de urbanism pentru “modernizarea infrastructurii verzi-albastre din Municipiul Craiova prin infiintarea Parcului…