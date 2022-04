Stiri pe aceeasi tema

- Poezia poate fi si o unealta pentru invatare, pe care nu trebuie sa uitam sa o folosim, a transmis ministrul Culturii, Lucian Romascanu, in mesajul sau de Ziua Mondiala a Poeziei, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Membrii coaliției de guvernare mai au de stabilit detalii tehnice legate de obligațiile producatorilor, conform unor surse. Noile compensatii ar putea fi mai puțin avantajoase decat cele care se aplica acum.

- Mulți parinți se intreaba daca ar trebui sa faca vizite preventive la ortodont cu copilul lor și cand ar trebui sa aiba loc prima vizita. Raspunsul este da, cu siguranța trebuie monitorizata dezvoltarea dentiției la copii. In general, se poate spune ca prima vizita intr-un cabinet de ortodontie ar trebui…

- Parinții, copii și specialiștii au, de azi, o noua resursa credibila de informare pe internet. Guvernul a lansat platforma dingrijapentrucopii.gov.ro, care ii ajuta sa gestioneze problemele psiho-emoționale ale copiilor și riscurile de siguranța online.

- La noi in tara devine treptat o practica acceptata pedagogic ca invațatoarele sa le ceara parinților sa-i invețe pe copii tabla inmulțirii in vacanța de vara ce precede clasa a II-a.

- De o saptamana a demarat Campania de vaccinare in randul copiilor cu varste cuprinse intre 5-11 ani. La nivelul județului Hunedoara, numai 16 copii au fost vaccinați impotriva noului coronavirus. Parinții sunt sceptici in ceea ce privește aceasta masura de imunizare. „Atata timp cat adulții…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 a copiilor din grupa de varsta 5-11 ani a inceput marți dimineața. 220 de cabinete de vaccinare pediatrice distribuite pe intreg teritoriul țarii sunt disponibile in acest moment. De asemenea, vaccinarea se va putea face și in cabinetele medicilor de familie care administreaza…

- In timp ce medicii atrag atentia ca spitalele pediatrice sunt pline cu copii infectati cu SARS-CoV-2, parintii sunt avertizati ca daca nu isi vor lasa copiii la scoala, chiar daca in clasa in care acestia invata sunt cazuri de COVID-19, micutii vor primi absente. Cercetatorii subliniaza ca spatiile…