Frica românilor – ne trage curentul și ne dor dinții. Este mit sau adevăr? Frica romanilor – ne trage curentul și ne dor dinții. Este mit sau adevar? „Unul dintre cele mai vechi mituri romanești este cel legat de expresia – m-a tras curentul -. Fie ca vorbim despre masea, despre cap, spate sau alte zone ale corpului, curentul a fost dintotdeauna unul dintre cei mai mari dușmani ai romanilor, atat timp cat suntem invațați inca de mici sa creștem cu aceasta frica. Este important sa ințelegem cum se dezvola infecțiile și cum apar durerile la nivelul dinților și de ce nu sunt cauzate direct de expunerea la aerul mai rece”, declara medicul stomatolog Sorina Stroe (MG Dental).… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

