- Ciolacu a recunoscut in emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 ca la Athos s-a rugat ca Dumnezeu sa-i ajute pe romani și pe Romania. Intrebat de Mihai Gadea in emisiunea Sinteza Zilei ce l-a rugat pe Dumnezeu la Muntele Athos, Marcel Ciolacu a raspuns ca s-a rugat sa-i ajute pe romani și Romania. Ciolacu…

- Romanii proprietari de case, mașini sau terenuri vor plati sute de lei in plus de la 1 ianuarie 2024, potivit Antena 3. Toate darile la stat cresc cu 13.8%. Este vorba despre indexarea cu rata inflatiei. Taxele locale sunt indexate anual cu rata inflației, iar pentru anul viitor, acest lucru reprezinta…

- Klaus Iohannis a plecat vineri seara, chiar dupa recepția de la Cotroceni de 1 Decembrie, in Dubai, la un summit pe probleme de mediu la care va avea un discurs de cateva minute. Premierul a plecat sambata dimineața in SUA, unde se va intalni, timp de 5 zile, cu secretarul de stat Antony Blinken și…

- Statul Qatar a anunțat ca s-a ajuns la un acord pentru extinderea armistițiului umanitar cu inca doua zile fața de cele patru decise inițial, potrivit BBC. Administrația de la Wadhington a confirmat informația. Acordul inițial de incetare a focului urma sa expire luni. Qatar are un rol de mediator intre…

- Dupa scandalul toxiinfecțiilor alimentare de la Academia de Poliție, instituția s-a confruntat cu o noua problema. Dormitoarele studentilor au fost inundate in urma unei ploi mai serioase care a cazut in nordul Capitalei. ”In Bucuresti ploua. Doar ca ploua si in Academia de Politie, chiar in dormitoarele…

- Noul act normativ privind pensiile – asupra caruia liderii PNL și PSD au anunțat, luni seara, dupa ședința Coaliției, ca s-au ințeles – prevede o creștere de 40% a fondului de pensii in anul 2024. Economiștii avertizeaza, insa, ca gasirea banilor necesari ar putea implica masuri care sa perturbe echilibrul…

- Liderii PNL susțin ca, in acest moment, la buget nu exista bani nici pentru majorarile promise de la 1 ianuarie, nici pentru cele de la 1 septembrie. Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN ca, in ședința de astazi a Partidului Național Liberal, liderii au discutat despre faptul ca, la buget,…

- Un avocat din București a fugit de polițiști dupa ce a fost oprit in trafic, fiind urmarit pe strazile Capitalei. El a fost scos cu greu din mașina, oamenii legii constatand ca acesta era baut. „La data de 30.10.2023 in jurul orei 17.30, echipajul Brigazii Rutiere a efectuat semnal de oprire autoturismului…