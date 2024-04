Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu (USR) a declarat ca a luat semnaturi de la Rares Hopinca si Catalin Cirstoiu pe lista USR pentru alegerile locale, iar in schimbul a doua semnaturi PSD-PNL, a dat si el o semnatura a USR, precizand ca este un echilibru corect. Primarul Sectorului 2 a declarat in…

- Primarul Sectorului 2 a declarat intr-o emisiune TV ca le-a cerut lui Catalin Cirstroiu si lui Rares Hopinca sa ii dea semnatura pentru candidatura la primarie si a semnat la randul lui pentru cei doi. Radu Mihaiu a povestit ca duminica a fost o actiune cu ”o mare de pesedisti” in fata Primariei Sectorului…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 și candidatul la Primaria Capitalei, a inceput in forța campania de strangere de semnaturi. Piedone le cere bucureștenilor sa semneze și sa garanteze pentru el, pentru ca doar impreuna pot face ca imposibilul sa devina posibil. Aflat duminica intr-o piața…

- Nu doar in coaliția de guvernare sunt discuții aprinse, in unele județe, pe candidații comuni aleși, ci și in opoziție, in coaliția Dreapta Unita – USR, PMP și Forța Dreptei. Numai ca opoziția se cearta pe candidaturile de la Vaslui, unul dintre cele mai sarace județe ale țarii. Pentru funcția de primar…

- Catalin Cirstoiu, directorul Spitalului Municipal Universitar din București, a fost prezentat oficial miercuri de liderii PSD și PNL București drept candidat la Primaria București. „Eu sunt medic, sunt profesor universitar, nu sunt om politic. Pana astazi nu am avut cariera politica, dar PSD si PNL…

- Romania va consolida spatiul Schengen si nu este deloc corect sa avem in continuare doar o integrare partiala in acest spatiu european de libera circulatie, tara noastra fiind pregatita sa coopereze pentru protectia frontierelor si combaterea migratiei ilegale, a declarat, luni, ministrul de Interne,…

- DNA a anuntat, joi, trimiterea in judecata a cinci angajati ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Arad si a doi instructori auto, acuzati de luare de mita. De asemenea, doua persoane sunt trimise in judecata pentru dare de mita. Procurorii DNA Timisoara…

- Cei doi Rareși din politica romaneasca, Rareș Bogdan și Rareș Hopinca au avut o ieșire nu tocmai demna de funcțiile pe care le dețin. Schimbul dur de replici intre prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan și prefectul Capitalei, Rareș Hopinca (PSD), a avut loc miercuri, prin telefon, la Antena 3. Cei…