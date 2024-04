Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut o prima reacție, sambata, dupa conferința de presa organizata de candidatul coaliției la Primaria Capitale, Catalin Cirstoiu. Ciolacu a spus ca „in acest moment” Cirstoiu este candidatul alianței PSD-PNL, ca a avut un schimb de mesaje cu acesta, iar luni va exista…

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, a transmis, vineri, ca doar ANI poate emite un raport care sa constate o incompatibilitate. ”Nu am facut nimic care sa imi dea perspectiva ca sunt in stare de incompatibilitate”, a afirmat el. ”Legat de acuzatiile de incompatibilitate,…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, marți, la Parlament, ca „pentru moment” medicul Catalin Cirstoiu vrea sa candideze la primaria Capitalei. „Pentru acest moment”, a inceput Ciuca declarația, „va pot spune ca dansul, din cat ințeleg și din cat l-am cunoscut pe domnul doctor, e foarte determinat…

- Candidatul PPUSL la Primaria Capitalei Cristian Popescu – Piedone este cotat cu 38% din voturi, Nicusor Dan -cu 27%, iar candidatul PSD-PNL Catalin Cirstoiu, cu 23%, releva datele unui Sondaj CURS. Ultimul sondaj pe Bucuresti, cu privire la alegerile din 9 iunie 2024, arata o surpriza majora. Catalin…

- Catalin Cirstoiu, candidatul PSD-PNL pentru funcția de primar al Capitalei, a calatorit miercuri cu metroul, pe Magistrala 2, la o saptamana dupa ce s-a scris de mașinile scumpe pe care le are. Dupa ce in urma cu o saptamana, in centrul atenției a fost averea sa și mașinile scumpe pe care le deține,…

- Catalin Cirstoiu, directorul Spitalului Municipal Universitar din București, a fost prezentat oficial miercuri de liderii PSD și PNL București drept candidat la Primaria București. „Eu sunt medic, sunt profesor universitar, nu sunt om politic. Pana astazi nu am avut cariera politica, dar PSD si PNL…

