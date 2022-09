Stiri pe aceeasi tema

- Membrii comunitații moto din județul Timiș s-au adunat la sfarșitul saptamanii trecute pentru un inedit Bikers Picnic, o acțiune care a a inclus o parada a motociliștilor, concerte, cursuri de prim ajutor și concursuri distractive. Printre trupele care au cantat la fața locului s- au numarat SpringTime…

- Un proiect cu finanțare europeana accesat de Spitalul Cinic Municipal de Urgența din Timișoara va asigura investigații medicale gratuite pentru cel puțin 1500 femei gravide din județele din Regiunea de Vest, 200 dintre acestea urmand sa fie de pe raza județului Arad. Pentru aceasta a fost semnat un…

- Timișorenii sunt așteptați la cea de-a treia ediție din acest an a expoziției naționale dedicata industriei mobilei - EXPO MOBILA TIMIȘOARA. Aici veți gasi o gama variata de mobilier, accesorii și decorațiuni.

- In perioada 8-31 august 2022, Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad organizeaza o inedita expoziție de reproduceri dupa ilustrația de carte a secolelor XVII-XVIII, intitulata...

- Raed Arafat a explicat, ieri, masurile care se aplica in perioadele de canicula. De aceste masuri trebuie sa țina cont atat populația, cat și instituțiile sau autoritațile publice centrale sau locale. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a vorbit și despre avertizarile de canicula anunțate…

- A fost cutremur in urma cu puține minute la Targu Jiu. Cutremurul a fost resimțit atat in blocuri, cat și de catre cei care locuiesc la case. Potrivit Institutului Național de Fizica a Pamantului, in ziua de 16.07.2022, 10.39.24 (ora Romaniei), s-a produs in județul Gorj un cutremur cu magnitudinea…

- CARANSEBEȘ – CFR SA a anunțat caștigatorii licitației pentru modernizarea liniei Caransebeș-Lugoj. E vorba de Asocierea WEBUILD SPA (fosta ASTALDI) – SALCEF SPA, care va primi aproape 1,36 miliarde de lei fara TVA, adica aproape 280 de milioane de euro, pentru proiectarea si executia lucrarilor de modernizare…