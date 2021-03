Stiri pe aceeasi tema

- In turneul de tenis de la Dubai, spaniola Garbine Muguruza (16 WTA) a invins-o pe Arina Sabalenka (8 WTA) cu 3-6, 6-3, 6-2. Muguruza a obtinut victoria dupa aproape doua ore de jo. Cele doua se intalnisera si saptamana trecuta, la Doha, in optimi, spaniola castigand tot in trei seturi, cu 6-2, 6-7,…

- Kristina Mladenovic, Sofia Kenin, Victoria Azarenka, Elina Svitolina și Karolina Pliskova (in doua randuri) sunt „victimele” jucatoarei Jessica Pegula, 27 de ani, locul 36 in ierarhia WTA, a observat HotNews . Miercuri, 10 martie, americanca s-a calificat in „sferturile” turneului de la Dubai (Emiratele…

- Elina Svitolina (principala favorita a competiției de categorie WTA 1000) a parasit turneul de la Dubai în turul al doilea, jucatoarea din Ucraina fiind învinsa de o adversara în vârsta de 35 de ani.Svetlana Kuznetsova (41 WTA) traiește o a doua tinerețe în tenisul…

- Petra Kvitova este noua campioana a turneului de la Doha, sportiva din Cehia câștigând de-o maniera categorica finala cu Garbine Muguruza. Este titlul cu numarul 28 din cariera pentru Petra.Dupa o ora și șapte minute, Kvitova s-a impus în doua seturi, scor 6-2, 6-1.

- Turneul de la Dubai nu va beneficia în acest an de prezența pe tabloul principal a primelor doua sportive clasate în ierarhia WTA, Simona Halep (campioana en-titre) urmând sa fie cap de serie numarul unu. Competiția face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare…

- ​Novak Djokovic a mai facut un pas spre al noualea titlu de la Melbourne: l-a învins în semifinalele de la Australian Open pe surprinzatorul Aslan Karatsev (114 ATP, venit din calificari), dupa o ora și 53 de minute de joc, scor 6-3, 6-4, 6-2.Cu 30 de lovituri câștigatoare…

- Sorana Cîrstea este în turul trei de la Australian Open, sportiva noastra reușind una dintre cele mai importante victorii din cariera: a trecut de Petra Kvitova, locul 8 WTA și dubla campioana de Grand Slam. "Am facut meciul perfect", a spus, printre altele, Sorana la finalul partidei…

- Australianca Ashleigh Barty, liderul mondial al tenisului feminin, o va avea adversara pe spaniola Garbine Muguruza in finala turneului Yarra Valley Classic, de la Melbourne. Ashleigh Barty a acces in finala dupa ce americanca Serena Williams, favorita N.5, s-a retras vineri de la acest turneu, din…