- Celebrul avocat american Howard Jacobs, care a aparat-o pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, a sustinut, intr-un interviu publicat luni de Sports Illustrated, ca Agentia Internationala pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a cheltuit cel putin doua…

- Simona Halep, 32 de ani, a declarat marți, 5 martie, dupa ce TAS i-a redus suspendarea de la 4 ani la 9 luni, ca a fost un proces lung și greu, dar ea a demonstrat ca este „o sportiva curata” și așteapta sa revina pe teren.„De-a lungul acestui proces lung și dificil, mi-am menținut convingerea ca adevarul…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a emis un comunicat cu privire la audierea Simonei Halep (32 de ani). Simona Halep s-a prezentat timp de 3 zile in fața judecatorilor de la TAS. Dubla campioana de Grand Slam spera sa obțina o reducere a suspendarii de 4 ani, primita in cazul de dopaj.…

- Daniel Dobre, fostul antrenor al Simonei Halep, a comentat vestea ca Patrick Mouratoglou și echipa acestuia și-au asumat responsabilitatea pentru testul pozitiv la roxadustat al sportivei. In aceste zile, de miercuri pana vineri, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne sunt programate audierile…

- Simona Halep nu a avut cel mai bun an din cariera, fiind suspendata pe o perioada de 4 ani pentru testul pozitiv cu Roxadustat de la US Open 2022. Ea așteapta sa fie audiata de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, in perioada 7-9 februarie 2024. In acest context, sportiva cu doua titluri de…

- A mai ramas puțin pana cand, pe 7-9 februarie, Simona Halep iși va susține cauza la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, de la care așteapta reducerea suspendarii pe 4 ani ori, de ce nu?, anularea acesteia. Cu toata parerea de rau, deoarece discutam despre o compatrioata, șansele dublei caștigatoare…