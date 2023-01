Trei certificate de urbanism pentru investitia realizata de omul de afaceri Ionut Nacee, in Constanta

Firma este fondata in anul 2011, are sediul social in zona Cazino din Mamaia Trei certificate de urbanism au fost eliberate in data de 26 ianuarie 2023 de catre Primaria Constanta pentru societate Simpione… [citeste mai departe]