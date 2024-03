Inca o comoara a fost descoperita in Vrancea cu ajutorul detectorului de metale. Este vorba de 151 de monede gasite intr-o padure din comuna Poiana Cristei de catre doi localnici, cautatori de vestigii istorice. Cei doi localnici care au dat de comoara au anunțat autoritatile locale, dar și poliția, așa cum trebuie procedat in astfel de cazuri. Acum, sunt așteptați specialiștii, care vor veni saptamana viitoare pentru a examina monedele. In urma examinarii, se va vedea daca monedele sunt autentice, urmand sa fie stabilita și vechimea acestora. Nu este singura comoara descoperita in Vrancea. In…