Stiri pe aceeasi tema

- „Varianta de rectificare, sub solicitarea Ministerului Transporturilor, vine din teama ca nu am cheltui acești bani? Sau tocmai, ca i-am cheltui? Eu garantez ca vom cheltui banii solicitați. Și asta pentru ca vreau sa facem Transporturile din Romania mai moderne, mai eficiente și sa le scoatem din…

- ​Premierul Florin Cîțu le da termen ministrilor sa prezinte pâna la finalul saptamânii execuția bugetara. „Daca nu o prezinta, o prezint eu”, a spus șeful guvernului, declarându-se nemulțumit ca 20 de miliarde credite bugetare nu au fost cheltuite, multe dintre ele…

- Premierul Florin Cițu spune ca la cele mai multe dintre ministere execuția bugetara este ”sub ceea ce trebuia sa fie la jumatatea anului”, adica banii alocați nu au fost cheltuiți in totalitate. Intrebat, joi, daca miniștrii care nu au reușit sa foloseasca toate fondurile risca sa plece din Guvern,…

- Contractul pentru proiectarea si executia drumului de 19 kilometri care va face legatura intre Centura Oradea (Calea Santandrei) si Autostrada A3 Transilvania, la Bors, a fost semnat, valoarea acestuia ridicandu-se la 545 milioane de lei, a anuntat pe Facebook ministrul Transporturilor si Infrastructurii,…

- Autorizatia de construire pentru ultimii 15 kilometri de drumuri de legatura cu Podul de la Braila a fost emisa, iar la sfarsitul anului viitor podul va fi dat in trafic, a scris vineri ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. …

- Un numar de 12 perechi de trenuri InterRegio de la CFR Calatori vor fi circula in aceasta vara pe relatia Bucuresti - Constanta, la care se vor adauga sapte perechi de trenuri de la operatorii privati Softrans, Regio Calatori, Transferoviar Calatori si Astra Trans Carpatic, a anuntat joi pe Facebook…

- Executia bugetara pe investitii din fonduri europene in infrastructura era, la data de 18 mai 2021, de 1,7 miliarde de lei, un record absolut, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, in Comisia pentru Transporturi si Infrastructura din Camera Deputatilor. "Am ceva mai putin de…