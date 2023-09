Drona văzută de radarele armatei că intră în România nu e de găsit A fost alerta la granita! Oamenii din Galati, Tulcea si Braila au facut noapte alba dupa ce au primit un mesaj Ro-Alert care anunta posibilitatea caderii unor obiecte din spațiul aerian. La scurt timp, localnicii ar fi auzit aparate de zbor, dar si o bubuitura. Ministerul Apararii vorbeste despre o incalcare a spatiului aerian romanesc si a trimis un elicopter. In jurul pranzului, fortele care au participat la cautarea dronei s-au retras din teren. Totul a inceput seara trecuta, in jurul orei 23:00, cand sistemul de supraveghere radar al Romaniei a detectat mai multe grupuri de drone care se… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

