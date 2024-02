Stiri pe aceeasi tema

- Prinși in flagrant in timp ce vindeau droguri in Baia Mare. In 21 februarie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat o prindere in flagrant delict, intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunii…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat o prindere in flagrant delict, intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc și instigare la infracțiunea…

- Flagrant DIICOT la Timișoara, unde a fost prins un barbat care vindea 2 kg de cocaina in valoare de 70.000 de euro. Procurorii, alaturi de polițiști, au reușit sa puna mana și pe furnizorul care livrase drogurile. Informațiile cu privire la tranzacția de cocaina au fost furnizate de IPJ Timiș. ”La data…

- Politistii si procurorii au prins in flagrant doua persoane, in judetul Satu Mare, dupa ce au vandut 50 de grame de drog cu 10.000 de lei. In masina cu care erau s-au mai gasit droguri, iar anchetatorii au verificat mai multe adrese pentru obtinerea de probe.”La data de 6 februarie a.c., politistii…

- Un medic ortoped din Arad a fost prins in flagrant cand primea 20 kilograme de canabis, pentru care urma sa scoata din buzunar aproximativ 2.000 de euro. Procurorii DIICOT din Timisoara au organizat in cursul acestei zile operatiunea de prindere in flagrant a medicului care este ortoped la Spitalul…

- Polițiștii și procurorii DIICOT Maramureș au confiscat aproximativ doua kilograme de cristal, vineri, in urma unor percheziții intr-un dosar de trafic de droguri. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate și polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Maramureș, impreuna cu procurorii…

- La data de 31 decembrie 2023, politistii Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Botosani, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Biroul Teritorial Botosani, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, cercetat pentru…

- In incercarea de a scapa de probele care ii incriminau, traficanții de droguri „vizitați” de polițiștii DIICOT, au incercat sa arunce pe geam o geanta in care se aflau circa 130.000 de euro. Un alt traficant a aruncat in vasul de toaleta o parte dintre stupefiante. La Cluj și Iași, in urma percheziției…