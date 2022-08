Droguri la colet. DIICOT a anihilat o grupare care aducea stupefiante prin firmele de transport Polițiștii și procurorii DIICOT fac cercetari cu privire la mai multe persoane implicate in traficul de droguri, care aduceau, prin intermediul unor firme de transport, colete cu stupefiante in țara noastra. Anchetatorii au demarat, miercuri, percheziții la suspecți, in mai multe locații din București și din județul Ilfov. Ultimul transport suspect, de la care a […] The post Droguri la colet. DIICOT a anihilat o grupare care aducea stupefiante prin firmele de transport appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

