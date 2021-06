Dräxlmaier va construi la Timișoara prima fabrică de baterii pentru mașini electrice din România Draxlmaier Timisoara va fi primul producator de baterii si sisteme pentru masini electrice din Romania, in urma unor investitii de 200 milioane de euro. Grupul german a facut anunțul la cateva luni dupa ce Ford a spus ca in 2024 va produce primul automobil electric in Romania. „Prin investitia de 200 de milioane de euro in urmatorii sase ani in e-mobilitate anunțata acum, orasul nostru se pozitioneaza ca un jucator important pe piata nationala si europeana a tehnologiilor verzi. Sper ca aceasta investitie sa atraga dupa sine si alte proiecte in acest domeniu, dar si forta de munca inalt calificata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

