- Fotografie cu impact emoțional, realizata pe front. Un copil a fost fotografiat in regiunea ucraineana Herson stand langa un proiectil doborat. A child from #Kherson . pic.twitter.com/VPB9P2oi08 — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2022 Peste 700 de cadavre au fost descoperite in zonele din regiunea Harkov,…

- Peste 700 de cadavre au fost descoperite in zonele din regiunea Harkov, regiunea Donetk si regiunea Herson, iar 90% dintre victime sunt civili, a declarat procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, informeaza ukrinform.net, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, miercuri, decretarea legii marțiale in cele 4 regiuni ale Ucrainei pe care Rusia pretinde ca le-a anexat – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, relateaza Reuters. “Decretul va fi trimis imediat Consiliului Federației pentru aprobare. Duma de Stat a fost…

- Sirenele de raid aerian rasuna pe intreg teritoriul Ucrainei. Sambata dimineața au fost activate alerte de raid aerian in fiecare regiune a Ucrainei, cu excepția Crimeei ocupate de Rusia, relateaza Ukrainska Pravda. Alertele de raid aerian semnaleaza amenințarea unor atacuri cu rachete. Orașul Zaporojie…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise in Ucraina, intr-un atac rus al unei piete, in orasul Avdiivka, situat in apropiere de linia frontului, in estul Ucrainei, anunta guvernatorul ucrainean al regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko, relateaza AFP. „Cel putin sapte moti si opt raniti in urma unui bombardament…

- Orașul Liman, din estul Ucrainei, este sub controlul complet al Kievului, conform lui Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a mai afirmat in discursul sau zilnic ca alte doua localitați din regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au fost eliberate. Capturarea duminica de catre armata ucraineana a orașului…

- Oleksandr Shapoval, solist al baletului Operei Naționale, artist de onoare al Ucrainei, a murit in lupta langa Mayorsk, regiunea Donețk, a transmis pe Twitter Anton Gerashchenko, consilier in cadrul Ministerului de Interne din Ucraina. Gerashchenko a mai transmis ca Oleksandr Shapoval a mers pe front…

- Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o…