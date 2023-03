Stiri pe aceeasi tema

- Chiar inainte de a implini varsta de 61 de ani, Elena Carstea a suferit un AVC și a fost internata la Urgențe. Artista a vorbit despre problemele de sanatate pe care le-a avut. Intr-un interviu pentru emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV, Elena Carstea a marturisit ca a suferit un AVC și a fost…

- Actorul Tom Sizemore, cunoscut din filme precum „Saving Private Ryan” sau „Black Hawk Down”, se afla in stare critica dupa ce a suferit un anevrism cerebral, a declarat duminica un reprezentant al actorului, potrivit The Associated Press, citat de News.ro. Sizemore a suferit anevrismul in jurul orei…

- Cunoscut din filme precum „Saving Private Ryan” sau „Black Hawk Down”, actorul american Tom Sizemore, se afla in stare critica, dupa ce a suferit un anevrism cerebral. Potrivit The Associated Press, care il citeaza pe managerul lui Tom Sizemore, Charles Lago, actorul a suferit anevrismul in jurul orei…

- Actorul american Tom Sizemore, cunoscut pentru rolurile sale din "Saving Private Ryan" si "Black Hawk Down" a ajuns de urgenta la spital, dupa ce a suferit un anevrism cerebral si se afla in stare critica.

- Actorul american Tom Sizemore, cunoscut pentru rolurile sale din 'Saving Private Ryan' (Salvati soldatul Ryan, 1998) si 'Black Hawk Down' (Elicopter la pamant!, 2001), a fost spitalizat la Los Angeles dupa ce a suferit un anevrism cerebral sambata dimineata devreme si se afla in stare critica, a anuntat…

- Actorul american Tom Sizemore, cunoscut pentru rolurile sale din 'Saving Private Ryan' (Salvati soldatul Ryan, 1998) si 'Black Hawk Down' (Elicopter la pamant!, 2001), a fost spitalizat la Los Angeles dupa ce a suferit un anevrism cerebral sambata dimineata devreme si se afla in stare critica, a anuntat…

- Sizemore a suferit anevrismul in jurul orei 2:00, sambata dimineata, in locuinta sa din Los Angeles. El a fost spitalizat la terapie intensiva, a declarat managerul sau Charles Lago.Lago a descris starea lui Sizemore ca fiind "o situatie de asteptare si de asteptare".Sizemore, in varsta de 61 de ani,…

- Un primar din Constanța a murit, dupa ce a fost implicat intr-un accident grav. O creanga s-a desprins dintr-un copac și a lovit autoturismul pe care edilul il conducea. Medicii au ajuns imediat la fața locului, dar nu au mai putut face nimic pentru Gheorghe Moldovan.