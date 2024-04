Bărbatul resuscitat la Brașov după ce s-a înecat cu mâncare a murit Un barbat si-a pierdut viata, dupa ce s-a inecat cu mancare intr-un restaurant din oras. Omul fusese salvat, in prima instanta, de un echipaj medical trimis de la Bucuresti. Doi chirurgi din București au fost trimiși in miez de noapte sa-l opereze. Din pacate, omul s-a stins la doua ore dupa intervenție. Barbatul in varsta de 57 de ani era singur la masa și tocmai ceruse nota de plata. Ospatarul care a venit dupa puțin timp la el l-a gasit aparent ațipit. Și vazand ca nu-l poate aduce in simțiri, a chemat ambulanța, potrivit stirileprotv.ro. Cand echipajul de urgența a ajuns la restaurant, omul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Un barbat care s-a inecat cu mancare, intr-un restaurant din Brasov, a fost salvat dupa interventia echipajului de la Ambulanta, care l-a resuscitat, si dupa ce medici de la Institutul "Marius Nasta" din Bucuresti au indepartat din plaman resturile alimentare. Medicii din Capitala au mers la Brasov…

