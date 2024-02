Stiri pe aceeasi tema

- O femeie s-a rasturnat sambata,10 februarie cu un ATV intr-o rapa din zona Arieșeni, suferind un traumatism la coloana vertebrala. Seful Serviciului Judetean Salvamont Salvaspeo Alba, Cristian Nitescu, a informat ca salvamontistii punctului de lucru de la Arieseni au intervenit sambata in sprijinul…

- Pentru mulți dintre noi, computerul reprezinta nu doar un instrument de munca, ci și sursa principala de divertisment și informare. Acest lucru poate avea insa multiple efecte negative asupra sanatații noastre, ce pot varia de la devieri ale coloanei vertebrale la probleme cu vederea.[3] In acest context,…

- In prezent, investițiile in rețea sunt insuficiente: trebuie sa se dubleze pana in 2030, ajungand la peste 600 de miliarde de dolari pe an. Aceasta creștere este vitala pentru digitalizarea și modernizarea rețelelor electrice. Sistemul energetic global este mai divers și mai complex ca niciodata. Producția…

- Rita Ora a purtat o rochie extravaganta la British Fashion Awards 2023 din Londra. Spatele vedetei era gol, iar coloana vertebrala cu țepi a atras toate privirile. Rita Ora a stat trei ore nemișcata pentru a fi amplasata pe spatele ei coloana vertebrala argintie confecționata din mai mulți țepi,…

- Ozzy Osbourne a dezvaluit ca medicii i-au gasit o tumoare la coloana vertebrala, in timpul unei intervenții chirurgicale. In ciuda starii sale de sanatate precare, obiectivul lui Ozzy Osbourne este acum sa faca un ultim mare concert de adio.

