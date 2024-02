Stiri pe aceeasi tema

- Trupele rusești nu au obținut niciun avantaj in razboiul din Ucraina, pe fondul cuceririi orașului Avdeevka din regiunea Donețk și a problemelor legate de adoptarea de catre Congresul american a unui nou ajutor pentru Ucraina. "Nu credem cituși de puțin", a declarat purtatorul de cuvint al Departamentului…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, joi, in cadrul intrevederii cu delegatia Fondului Monetar International (FMI) ca Executivul susține investițiile masive din fonduri naționale și europene, ca una dintre soluțiile importante pentru menținerea stabilitații macroeconomice.

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei: „Anul trecut, Romania a pus in funcțiune o capacitate de producție a energiei electrice de aproape 10 ori mai mare decat in 2022. Inca 624MW pentru sistemul energetic național, la care se adauga peste 1000MW la cei care au devenit prosumatori in 2023” In 2023,…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a vorbit despre situația bugetara a Romaniei și planurile de ajustare fiscala. In prezent, deficitul bugetar se situeaza in jurul valorii de 5,7%, iar acesta va servi ca baza pentru noul Program de Convergența in relația cu Comisia Europeana. Cu toate acestea, ministrul…

- Procesul legislativ pentru adoptarea Bugetului de Stat s-a desfașurat foarte rapid, dialogul social fiind din nou o formalitate care bifeaza o cerința legala și nimic mai mult. Maniera prin care bugetul a fost adoptat este problematica in sine, pentru ca decredibilizeaza procesul de consultare publica…

- Grupul de companii Invalda INVL reprezinta un grup de gestionare a investițiilor din Lituania, fondat in 1991. Invalda INVL este cu adevarat un pionier in domeniul gestionarii capitalului in Țarile Baltice. Companiile din grup au peste 300,000 de clienți și administreaza active in valoare de peste 2…

- Ozzy Osbourne a dezvaluit ca cea de-a patra interventie chirurgicala suferita la coloana vertebrala l-a “daramat”, cu aceasta ocazie medicii descoperindu-i o tumoare care a trebuit indepartata, relateaza contactmusic.com. Solistul formatiei Black Sabbath – care implineste 75 de ani luna viitoare – a…

