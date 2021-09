Stiri pe aceeasi tema

- “Informal, Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR al Romaniei este in acest moment un plan deja aprobat. Data de lansare coincide, de obicei, cu anuntul unei vizite a presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in tara respectiva. Pe data de 27 septembrie este anuntata aceasta vizita…

- Europarlamentarul USR PLUS Dragos Pislaru a scris vineri, pe pagina de Facebook, ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine in Romania pe 27 septembrie, dupa Congresul PNL, ceea ce reprezinta „un semnal potrivit caruia Comisia Europeana nu se amesteca in nicio batalie politica”. Dragos…

- Europarlamentarul Dragos Pislaru (USR PLUS) precizeaza ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru Romania este, in mod informal, "un plan deja aprobat". "Informal, PNRR este in acest moment un plan deja aprobat. Data de lansare coincide, de obicei, cu anuntul unei vizite…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) va fi aprobat la finalul lunii septembrie, iar acum este momentul ca proiectul ”Romania educata” sa fie și el implementat.

- Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), în valoare totala de 29,2 miliarde de euro, nu va fi condiționat de reforma în Justiție, ci vor fi doar câteva borne și clarificari, a declarat marți premierul Florin Cîțu la începutul întâlnirii cu reprezentanții…

- Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei este in procent de 95% deja negociat cu Comisia Europeana si sigur, in perioada urmatoare, va fi aprobat, a declarat, joi, la Ministerul Finantelor, Florin Citu. El a raspuns astfel fiind intrebat despre faptul ca "presa din Germania"…

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu critica Guvernul, argumentaind ca prioritare pentru actuala coalitie de guvernare sunt alegerile interne din partide, iar Planul National de Rezilienta si Redresare ramane amanat pentru sesiunea de toamna, in timp ce alte 12 state isi implementeaza deja planurile…

- Comisia Europeana ar putea aproba la inceputul toamnei Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei, iar in acel moment tara va primi prima transa de 13% din suma, dupa cum a anuntat, joi, Marius Vasiliu, secretar de stat, in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE).…