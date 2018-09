Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca premierului Viorica Dancila i s-a solicitat ca Guvernul sa adopte o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie anulate protocoalele intre SRI si institutiile din justitie si efectele acestora.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca premierului Viorica Dancila i s-a solicitat ca Guvernul sa adopte o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie anulate protocoalele intre SRI si

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat ca in sedinta conducerii partidului i s-a trasat sarcina premierului Dancila sa adopte o ordonanta de urgenta prin care sa se anuleze protocoalele cu SRI din Justitie si efectele acestora."I s-a cerut doamnei Dancila ca guvernul sa adopte rapid o…

- Presdintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca vrea sa dea o ordonanta de urgenta pentru reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%, la parcurile de agrement de la 19% la 5%, iar pentru apele termale TVA va fi 0%.

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a precizat in cadrul unei emisiuni ca o eventuala Ordonanța de Urgența pentru amnistie și grațiere in anul Centenarului ar fi “un moment potrivit pentru toata lumea”. Darius Valcov a fost condamnat in prima instanța la opt ani de inchisoare. Darius…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat, luni, ca Executivul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, el afirmand ca, intr-o discutie, premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au infirmat zvonurile in acest sens.

- Șeful PSD ar vrea sa promoveze o ordonanța de urgența pentru amnistie și grațiere, dar acum premierul Viorica Dancila se opune și amenința cu demisia, sustine site-ul G4Media.ro, care citeaza surse din PSD. Liviu Dragnea a mai încercat acest lucru și în…

- Calin Popescu-Tariceanu a sustinut ca nu a discutat cu partenerii de coalitie despre modificarea Codurilor penale prin ordonanta de urgenta, ci se va merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. "Nu am discutat de niciun fel de ordonanta de urgenta pe modificarea Codurilor. (...) Vom merge…