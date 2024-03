Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al doilea an consecutiv, Alberto Damian, din clasa a XII-a A de la profilul matematica informatica intensiv informatica a obținut locul I la faza județeana a Olimpiadei de informatica! Astfel in acest an, elevii Colegiului Național David Prodan au reușit performanța de a caștiga 2 locuri 1 din…

- Alberto Damian, elev la Colegiul Național ”David Prodan” din Cugir, performanța remarcabila la olimpiada de informatica: S-a calificat la etapa naționala și este deja admis la facultate Alberto Damian, elev la Colegiul Național ”David Prodan” din Cugir, performanța remarcabila la olimpiada de informatica:…

- Eleva Șerban Miruna, de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu”, din Alba Iulia, a reușit sa obțina Locul I la faza județeana a Olimpiadei „Lectura ca Abilitate de Viața” și calificarea la faza naționala. „Felicitari elevei ȘERBAN MIRUNA, din clasa a VI-a A, de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din…

- Rezultatele obținute de elevii din Alba la Olimpiada de fizica, etapa județeana. Locurile fruntașe merg la naționala Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba au transmis rezultatele obținute de elevi la Olimpiada de fizica. Etapa județeana a Olimpiadei de fizica, clasele V-XII, s-a desfașurat…

- Patru elevi din Alba Iulia, calificați la etapa naționala a Olimpiadei de lingvistica „Solomon Marcus” Patru elevi din Alba Iulia, calificați la etapa naționala a Olimpiadei de lingvistica „Solomon Marcus” Etapa județeana a Olimpiadei de lingvistica „Solomon Marcus” clasele V-XII, s-a desfașurat in…

- Rezultatele la Olimpiada de Matematica, etapa județeana, 2024: Elevi din Alba Iulia, Sebeș și Campeni, calificați la faza naționala Rezultatele la Olimpiada de Matematica, etapa județeana, 2024: Elevi din Alba Iulia, Sebeș și Campeni, calificați la faza naționala Inspectoratului Școlar Județean Alba…

- Patru elevi de gimnaziu și liceu din Alba Iulia, calificați la etapa naționala a Olimpiadei de lingvistica „Solomon Marcu” Patru elevi de gimnaziu și liceu din Alba Iulia s-au calificat la etapa naționala a Olimpiadei de lingvistica „Solomon Marcu”. Etapa județeana a Olimpiadei de lingvistica „Solomon…

- ALBA: Rezultatele la etapa județeana a olimpiadei de matematica. Elevii care au luat premiul I s-au calificat la etapa naționala Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba au transmis rezultatele la etapa județeana a olimpiadei de matematica. Reamintim ca etapa județeana a olimpiadei de matematica,…