Stiri pe aceeasi tema

- Performanța deosebita reușita de o eleva de la Colegiul Tehnic „Ion D. Lazarescu” din Cugir. Mara Roman a reușit sa se califice la faza naționala a Olimpiadei de Chimie. Mara este eleva in clasa a X-a la Colegiul Tehnic „Ion D. Lazarescu” din Cugir. Tanara s-a calificat de curand la etapa naționala…

- Irina, Andreea și Maria, eleve la Școala Gimnaziala „Singidava” Cugir, au obținut rezultate excelente la etapa județeana a Olimpiadei de Limba Engleza. „Rezultate foarte bune obținute de elevii Școlii Gimnaziale „Singidava” din Cugir la etapa județeana a Olimpiadei de Limba Engleza! Prin munca, seriozitate…

- Rezultate excelente și pentru elevii de la Colegiul Emil Negruțiu Turda la olimpiadele școlare. Cațiva dintre aceștia s-au calificat la etapa naționala la diverse discipline. Printre ei și Gyarmati Krisztina de la profilul tehnician veterinar. Eleva va reprezenta liceul și județul Cluj la etapa naționala…

- Vlad Paștiu, elev in clasa a VIII-a C, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia, a participat recent la etapa județeana a Olimpiadei de istorie, unde a obținut locul al II-lea, reușind sa se califice la faza naționala. Aceasta performanța extraordinara se datoreaza, in primul rand, pasiunii pentru…

- Sara Costincianu, eleva in clasa a VI-a și Sara Pacurar, eleva in clasa a V-a, vor reprezenta județul Alba la faza naționala a concursului. Felicitari elevei COSTINCIANU SARA din clasa a VI-a B de la Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, pregatita de catre doamna profesoara Țurcaș Angela,…

- Doua eleve de la Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, calificare la etapa naționala a Olimpiadei de Educație Tehnologica și Aplicații Practice Doua eleve de la Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, calificare la etapa naționala a Olimpiadei de Educație Tehnologica și Aplicații…

- Școala Gimnaziala „Singidava” Cugir a trait bucuria de a avea printre elevi doua viitoare participante la faza naționala a Olimpiadei de Științe Socio-Umane care se va desfașura la Baia Mare in perioada 27 aprilie – 1 mai 2024. Ele s-au calificat in urma clasarii pe primul loc la etapa județeana. Prin…

- Performanța remarcabila a unui elev de la Colegiul Național ”David Prodan” Cugir: Daniel Molodeț, calificare la etapa naționala a olimpiadei de informatica Performanța remarcabila a unui elev de la Colegiul Național ”David Prodan” Cugir: Daniel Molodeț, calificare la etapa naționala a olimpiadei de…