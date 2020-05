Stiri pe aceeasi tema

- Medicul a facut un bilant al pandemiei de coronavirus, dupa primele doua saptamani de relaxare. ”Au trecut doua saptamani de la «relaxarea» masurilor restrictive de prevenire a raspandirii Covid-19. Aceasta perioada, cat si tot ceea ce urmeaza inseamna de fapt pasi spre revenirea la o viata normala.…

- Ministrul Bogdan Aurescu a participat vineri, prin videoconferinta, la reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene, pe agenda reuniunii fiind relatiile UE China si impactul pandemiei COVID 19 in regiunea Asia Pacific. In cadrul dezbaterii pe tema relatiilor cu China…

- Rețeta de succes impotriva COVID-19?! In Caraș-Severin, datorita Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, zile la rand nu s-a mai inregistrat niciun caz nou de confirmare cu infecție SARS-CoV-2. Trei raportari succesive, atat ale Grupului de Comunicare Strategica, cat și ale Direcției…

- Potrivit ministrului Sanatații, se va semna Ordinul de Ministru prin care este stabilit protocolul de recoltare de plasma autoimuna de la pacientii vindecati de COVID-19. „Pentru plasmafereza trebuie doua protocoale, trebuie protocol de recoltare, pentru care deja este stabilit la INHT si dam Ordin…

- Numarul de persoane care se confrunta cu o insecuritate alimentara acuta s-ar putea dubla in acest an, pana la 265 milioane, din cauza caderii economice provocata de COVID-19, a declarat marți World Food Programme al Organizației Națiunilor Unite (ONU).Citește și: Alexandru Rafila anunta ca…

- Fost campion olimpic in 2008, germanul Jan Frodeno, a reusit sa incheie concursul de triatlon desfasurat la resedinta sa din Girona (Spania), unde se afla in izolare din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza Agerpres.In varsta de 38 ani, Frodeno a inotat 3,86 km in piscina sa, apoi a parcurs 180 km…

- Potrivit analizei Stratfor, pe parcursul urmatoarelor patru saptamani, este de asteptat sa avem un curs accelerat al pandemiei COVID-19 de natura sa determine evolutia pe o perioada de trei luni. Patru scenarii sunt posibile in functie de masurile la nivel de tara, dar si de coordonare a eforturilor…

- The health status of the two people diagnosed with the COVID-19 virus in Romania, who are still hospitalised at the specialist facilities in Cluj-Napoca and Timisoara, is good and they have no fever, the Strategic Communication Group reported on Monday."In Romania so far, 3 people have been…