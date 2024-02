Fantanile cu apa potabila moderne, bine intreținute, sunt un loc sigur de baut apa. Odata cu incetarea izolarii cauzate de pandemie și reluarea temerilor legate de criza climatica, cișmelele sunt din nou luate in calcul in a potoli setea orașenilor sau a celor aflați in trecere printr-un oraș. QS Supplies a facut un top al fantanilor cu apa potabila. Timișoara este pe primul loc, in Romania, și pe locul 42 in lume. In București sunt doar 5,10 fantani cu apa potabila la 100.000 de locuitori. Popularitatea fantanilor cu apa potabila au scazut enorm in ultimii ani. In Epoca Victoriana, cișmelele…